شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: سنخاطب "الأطباء" لمعاقبة طبيب نشر معلومات خاطئة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة ستخاطب نقابة الأطباء البشريين، لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد طبيب بشرى، وملاحقته قضائيا لنشره معلومات علمية مغلوطة وتقديم تشخيص وعلاج عن طريق قناته علي اليوتيوب دون ترخيص بممارسة مهنة طب الأسنان.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطبيب البشرى تحدث عن موضوع علاج الجذور، وإزالة عصب الأسنان بطريقة غير علمية، مستندا على مراجع تعود لعام 1933 متجاهلا التقدم العلمي والتكنولوجي، مستنكرا إصدار كلام غير علمى من شخص غير متخصص، وليس طبيب أسنان، مؤكدا أن النقابة ستلاحقه قضائيا.

وأكد أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أن تصريحات الطبيب البشرى خلقت الكثير من البلبلة، واللغط بالشارع المصرى.

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من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن ذلك تم خلال اجتماع للمجلس طارئ بدعوة من 7 أعضاء، وبحضور 14 عضوا بالمجلس.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقرر ضم 4 أعضاء، للجنة الإشراف على الانتخابات، من خارج المجلس، هم: اللواء طبيب سيد أبو شهبة، عضو مجلس النقابة السابق، والدكتور حسن سليم عضو لجنة قطاع طب الأسنان، الدكتور محمد مطاوع نقيب أطباء الأسنان بالجيزة السابق، والمستشار طه عادل المنتدب لنقابة أطباء الأسنان من وزارة العدل.