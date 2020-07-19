شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1117 راكبا على متن 5 رحلات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن الحل السياسي يبقي ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية، لافتا إلى أن الحل السياسي يمكّن الليبين من إعادة بناء دولتهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلات كانت قادمة من لندن وبيروت وجده وميلانو والخرطوم ، وأنه قد خضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.