فيديو .. بشرى .. مصر تخطت ذروة تفشي كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشرى سارة أعلن عنها الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة. وهى إن مصر تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا وأنه يتم العمل الآن على إنتاج لقاح ضد كورونا "إكسفورد". بعدما جاءت نتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل وأضاف خلال مداخلته بإحدى البرامج الفضائية. Advertisements أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة وأن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية ما قد يؤدي إلى رفع الحالات مرة أخرى . في الفيديو التالي نستعرض التفاصيل ..

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