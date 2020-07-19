شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: ملتزمون بعدم التصعيد وأى إقتراب من سرت سيكون الرد عنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن ميليشيات قوات حكومة الوفاق بعدت كثيراً عن مدينة سرت بحوالي 140 كيلو متر، مشيراً إلى أن الميليشيات لن يمكنها التقدم أكثر في الجبهة نحو سرت.

وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن تركيا بدأت بحشد مرتزقة، ونحن جاهزون ومستعدون للدفاع عن ليبيا على مستوي البر والبحر والجو، كما أن تركيا تلعب على الإعلام وتقوم بالترويج للمرتزقة.

وأكمل مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الجيش الليبي ملتزم بعدم التصعيد ووافق على مبادرة القاهرة، وهناك خط أحمر لا يجب الاقتراب منه وهو محيط سرت وأي اقتراب من تلك المنقطة سيتم الرد على الفور من خلال البحر والجو والأرض.