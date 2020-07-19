شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل يكشف عن 14 خدمة توثيق إلكترونية.. أبرزها الاستعلام عن سريان توكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، إنه تم إتاحة خدمة عمل التوكيلات عبر تطبيق إلكترونى ومعرفة كثافة مكاتب الشهر العقارى عبر خدمة "أرغب في عمل توكيل"، موضحا أنه تم إتاحة التطبيق على القاهرة والجيزة والإسكندرية بداية من اليوم، وبعد إتاحة الخدمة وجدنا إقبال كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مع خالد أبو بكر، أن تطبيق "أرغب في عمل توكيل" يتيح العديد من الخدمات بما فيها اختيار يوم وميعاد الاستلام، مضيفا أنه في شمال القاهرة، أتيحت عبر بوابة مصر الرقمية 14 خدمة توثيق منهم 12 خدمة توكيل وإقرارات منها توكيلات عامة ومحاماة وقضايا وعقد بيع سيارة وغيرها، حيث يتم اختيار ديباجة وملء بيانات الأطراف ودفع الرسوم واختيار المكتب والوقت الذى تود الاستلام فيه، حيث توفر وقت وجهد كبير، وتم إتاحة كل المحررات المطلوبة في التوثيق.

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وأوضح أن مجموعة التوكيلات هي أكبر نسب مطلوبة في الشهر العقارى، وتمثل 70 % من طلبات الشهر العقارى، مشيرا إلى أن تم إضافة خدمة الاستعلام عن سريان توكيل بداية من اليوم، تجريبى، وتم تطبيقه بالفعل في بورسعيد.