شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفيروسات بالتعليم العالى: العلاج المصرى للانسداد الرئوى خلال أيام بالصيدليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى إن مرضى الانسداد الرئوى لا يستطيعون بذل أى مجهود ودائما ما يرجع المدخن الأمر لكبر السن أو لزيادة الوزن والكرش.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه لا يوجد شىء اسمه كحة عادية أو كحة سجائر، ومن أن ينتهى الحال بالمريض فى غرفة الرعاية المركزة.
وتابع، كان هناك علاج مستورد ولكنه كان غالى السعر أما المنتج المصرى سيلعب دورا حيويا لوصول الجزيئات إلى الرئة ولدى الشركة المنتجة جهاز يحاكى الرئة، والأجهزة المستوردة كانت من الهند وألمانيا وسويسرا والسويسرى، وكان سعره أكثر من 400 جنيه والمصرى بحوالي 220 وهذا الدواء هو البداية وأحيانا يحتاج إلى إضافات حسب الحالة وخلال أيام سيكون متوفرا في الصيدليات.
وتابع هناك أخبار عن دواء لكورونا يتم تجربته حاليا في جامعة عين شمس وهذا العلاج عبارة عن السوفالدى المستخدم في علاج فيروس سى وهذا ما جعل الصحف العالمية ومستشار الرئيس الأمريكى يقول إن هناك علاج جاء بنتيجة جيدة في شرق آسيا وإن شاء الله يكون دواء كورونا مصرى والمواطنون لن يجدوه متوفرا فى الصيدليات والدولة توفره لمرضى فيروس سى وسيكون في مستشفيات عين شمس ومستشفيات العزل وسيعطى للمصريين بالمجان من خلال الجهات المسئولة.
وأكد أن انخفاض أعداد المصابين بكورونا ليس معناه انتهاء الوباء وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية وعلى الفئات المصابة بالأمراض المزمنة توخى الحذر.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الفيروسات بالتعليم العالى: العلاج المصرى للانسداد الرئوى خلال أيام بالصيدليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.