شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مدافعا عن تصريحاته بشأن فيروس كورونا: سيزول عاجلا أم آجلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصريحاته التي أكد فيها أن «كوفيد-19» «سيزول عاجلا أم آجلا» في حين يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير في الولايات المتحدة، مؤكدا رفضه فكرة فرض وضع الكمامات على المستوى الوطني.

وصرح الرئيس الأمريكي في حديث لـ"فوكس نيوز صنداي"،"في النهاية سأكون على حق، وتعلمون قلت سيزول وأكرر ذلك"، مؤكدا أنه سيزول الفيروس وسأكون على حق.

وأكد ترامب، أن العديد من الحالات الجديدة هي فى صفوف الشباب الذين سيتعافون في يوم، متابعا من لديهم نزلة برد الكثير من هذه الحالات، ويجب ألا تحتسب كإصابات لتبرير الفارق الكبير مع حصيلة أوروبا.

وتابع، "لا يجرون فحوصا كثيرة لكشف الإصابة، وبالنسبة لنسبة الوفيات، أكد ترامب أن بلاده تسجل أحد أدنى المستويات وربما الأدنى في العالم ما يرفضه بعض الخبراء.

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وعما إذا كان يفكر في فرض وضع الكمامة على المستوى الوطني بعدما جعلت مدن وولايات هذا الأمر إلزاميا في الأماكن العامة، قال "لا أرفض أن يكون للناس نوع من الحرية ولا أوافق من يزعمون أن كل شيء سيختفي إذا وضعنا الكمامات".

وقال "قبلا كان الجميع يقولون لا تضعوا الكمامات، وفجأة بات على الجميع وضع الكمامات وكما تعلمون تسبب الكمامات مشاكل أيضا. بناء عليه، اعتقد أن الكمامات جيدة".

ويرفض ترامب وضع الكمامة ولم يظهر علنا بها سوى مرة.