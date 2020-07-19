شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم:486 طالبا حصوا على الدرجات النهائية بالفيزياء من النتائج العشوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم تعليقا على احتفال الطلاب بانتهاء الامتحانات إنه لابد من ان يتخذ الطلاب الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى: الأهالى كانوا يخشون على أبنائهم من حضور الامتحانات والحمد لله نسبةالحضور 98 % ولم يكن هناك حالات كورونا في الامتحانات وكل ما لا حظناه كان 3 أو 4 حالات يوميا وهى ارتفاع درجات الحرارة وليست كورونا ولم نجر لهم مسحات وهناك من كانوا يغادرون الامتحان ومنهم من كان يؤدى الامتحانات في لجنة منفصلة.
وتابع كل الشكاوى التي وردت إلينا من امتحان اللغة الصينية وحوالى 68 طالبا وأحب أن أطمئنهم أن 35 منهم حصلوا على الدرجات النهائية ونتيجة امتحانات الثانوية العامة الأولية حوالى 79 % نسبة نجاح وذلك قبل تطبيق درجات الرأفة وهذه الأرقام سيتم زيادتها بعد تطبيق درجات الرأفة ودرجات الرأفة نوصل الطالب إلى درجة النجاح فقط ولا يأخذ الـ10% كاملة .
وتابع: الكيميا 86.3 % نسبة النجاح من نتائج العينة العشوائية و149 طالب حصل على الدرجات النهائية في اللغة الإنجليزية التي كان يشكو منها الطلاب، و486 طالبا حصوا على الدرجات النهائية في الفيزياء.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم:486 طالبا حصوا على الدرجات النهائية بالفيزياء من النتائج العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.