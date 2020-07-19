شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم:486 طالبا حصوا على الدرجات النهائية بالفيزياء من النتائج العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم تعليقا على احتفال الطلاب بانتهاء الامتحانات إنه لابد من ان يتخذ الطلاب الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى: الأهالى كانوا يخشون على أبنائهم من حضور الامتحانات والحمد لله نسبةالحضور 98 % ولم يكن هناك حالات كورونا في الامتحانات وكل ما لا حظناه كان 3 أو 4 حالات يوميا وهى ارتفاع درجات الحرارة وليست كورونا ولم نجر لهم مسحات وهناك من كانوا يغادرون الامتحان ومنهم من كان يؤدى الامتحانات في لجنة منفصلة.

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وتابع كل الشكاوى التي وردت إلينا من امتحان اللغة الصينية وحوالى 68 طالبا وأحب أن أطمئنهم أن 35 منهم حصلوا على الدرجات النهائية ونتيجة امتحانات الثانوية العامة الأولية حوالى 79 % نسبة نجاح وذلك قبل تطبيق درجات الرأفة وهذه الأرقام سيتم زيادتها بعد تطبيق درجات الرأفة ودرجات الرأفة نوصل الطالب إلى درجة النجاح فقط ولا يأخذ الـ10% كاملة .

وتابع: الكيميا 86.3 % نسبة النجاح من نتائج العينة العشوائية و149 طالب حصل على الدرجات النهائية في اللغة الإنجليزية التي كان يشكو منها الطلاب، و486 طالبا حصوا على الدرجات النهائية في الفيزياء.