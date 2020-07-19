شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365: عبدالرحمن أبو زهرة خط أحمر و"جوهرة" تتحد مع "شاكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الفني لتليفزيون الخليج 365 والذي قدم عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أهم الأخبار التي وردت على مدار الساعات الأخيرة.

وقدم الموجز شروق وجدى وهشام عبدالتواب وأعده الزميل محمد محسوب.

العديد من الأخبار الهامة والطريفة على الساحة الفنية في مصر والعالم.

وتناول الموجز العديد من الأخبار من بينها ما يلي :

أعربت نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربى، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة كبيرة في الفن تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي.

وتؤكد النقابة أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

وكان قد قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الخليج 365"، إنه يمر بحالة "اكتئاب" شديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفنى سواء في الدراما أو السينما، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا في الاعتزال بعد خدمة 60 عامًا فى الفن، على حد قوله، ولفت أبو زهرة إلى أن أغلب المخرجين الحاليين لم يكونوا "أتولدوا" فى ظل توهجه الفنى.

وكشفت الراقصة جوهرة عن تعاونها مع المطرب الشعبى حسن شاكوش، فى عملين فنيين جديدين سيتم طرحهما قريبًا، حيث نشرت جوهرة صورة تجمعها مع حسن شاكوش، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مشروعان رائعان جميلان سيخرجان قريبًا مع حسن شاكوش الموهوب والجاد الذى يستحق حقًا كل النجاح الذى يحصل عليه الآن.. ستحبون هذه الألحان، أنا مهووسة بهم ولا يمكننى الانتظار لإطلاقهم".

يأتى هذا بعد أيام من ظهور المطرب الشعبى حسن شاكوش، من خلال الحساب الرسمى لصديقه المطرب عمر كمال، على تيك توك، فى قالب مختلف تماماً عما اعتاد عليه متابعوه، حيث قدم وصلة من التواشيح الدينية بصوته خلال فيديو قصير فاجأ به عمر كمال متابعيه ومتابعى شاكوش مؤخراً.



موجز الفن من تلفزيون الخليج 365

فيما نفى المؤلف محمد محرز، حقيقة الأخبار المتداولة عن قيامه بكتابة جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه"، الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي، موضحا أنه يقوم حاليا بتأليف فيلم بالتعاون مع "امين جمال" وإخراج سامح عبدالعزيز، ونشر صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز على صفحته بموقع "فيس بوك"، للإعلان عن توقيع فيلم جديد يجمعهما.

وكتب المؤلف محمد محرز، على صفحته بموقع "فيس بوك" رسالة لإيضاح الأمر، قائلا: " للتوضيح لكل الاخوة الصحفيين المحترمين، ما تم تداوله من اخبار عن قيامنا (امين جما- محمد محرز) بكتابة فيلم غبى منه فيه ج2، ليس صحيح، وهناك لبس حدث بعد توقيعنا لفيلم من تأليفنا (امين جمال- محمد محرز) مع شركة دانا واخراج الأستاذ/سامح عبدالعزيز، وسيتم الإعلان عن اسم الفيلم وأبطاله باذن الله حين الانتهاء من كتابته قريبا".

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واحتفلت الفنانة أمنية خليل بخطوبتها علي رجل الأعمال عمر طه، في الساحل الشمالي، وسط عدد من أصدقائهم المقربين، وظهرت أمينة خليل مرتدية فستانا ستان "اوف وايت" بسيط، كما ظهر خطيبها بلوك بسيط أيضا، حيث كان الاحتفال علي شاطئ البحر صباحا.

وأثارت أمينة خليل الجدل، بعدم إعلانها للخطوبة على حساباتها على السوشيال ميديا، سواء انستجرام أو تويتر، حيث انتشرت الصور على صفحات السوشيال ميديا الاسبوع الماضى ، ومحبى أمينة خليل، وأيضا الحسابات المهتمة بالفن، والمواقع الاخبارية، ولم تنشر أمينة أى صورة على حساباتها الرسمية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب، لا سيما أن أمينة لم تنشر أى صورة أو فيديو على "انستجرام"، منذ أكثر من 46 يوما ، وتحديدا يوم 1 يونيو، حينما أعلنت عن مسلسلها الجديد "ليه لأ".

فيما احتلت الفنانة الشابة ديانا هاشم قائمة الأكثر بحثا على ‏مؤشر البحث جوجل، بعدما نشرت صورة لها وهى على ‏شاطئ البحر وهى ترتدى كاش مايوه‎.‎‏. وعلقت ديانا على ‏الصورة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام: "البس ما يجعلك ‏سعيدا، شكرا على الزى المريح".‏

وحققت ديانا هاشم نجاحاً جيدا فى مسلسل بالحجم العائلى ‏التى شاركت فيه مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث ‏لعبت دور ابنته التى تخفى عليه خبر إنجابها بطريقة غير ‏شرعية قبل وقوعها فى حب أحمد مجدى‎.‎

كما استقبلت النجمة العالمية جيسيكا بيل وزوجها النجم الشهير جاستين تيمبرليك طفلهما الثاني و ذلك بعد إخفاء حمل بيل طوال الأسر الماضي ، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلي ميل " و " جاست جيرد " ، ولم يكشف حتي الآن عن اسم المولود أو جنسه ، حيث أشارت التقارير إلى أن النجمين سيكشفان عن كل التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة .

وأنجبت الممثلة البالغة من العمر ( 38 عام ) طفلا رضيعا في وقت سابق من هذا الأسبوع وهي الآن تتواجد مع المولود الجديد وزوجها المغني الشهير جاستين تيمبرليك البالغ من العمر ( 39 عام ) وابنهما الأكبر سيلاس ذو الخمسة أعوام.

ووثق الفنان أحمد فهمي، موقف طريف لكلبته "زيزي"، اثناء محاولاتها لفك يده عن يد زوجته الفنانة هنا الزاهد، لتقوم بالتفريق بينهما لغيرتها عليه منها.

ونشر فهمي مقطع الفيديو الذي يظهر من خلاله وهو ممسكاً ليد زوجته هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وسرعان ما تحاول الكلبة فك يديهما عن بعضهما، وكتب "غيرة زيزي".

وعلى جانب آخر، ظهر فهمي، صباح امس، خلال استجمامه في البحر، حيث استخدم عوامة كبيرة وضع عليها أغراضه داخل البحر أثناء السباحة، مما نال إعجاب جمهوره، وذلك قضاء أجازة الصيف في سيناء.