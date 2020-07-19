​المنشآت السياحية تكشف عدد المطاعم والكافتيريات الحاصلة على شهادة سلامة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



كشف هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، عدد المنشآت (المطاعم والكافتيريات) التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، موضحًا أنها تخطت 500 منشأة مع تزايد الأعداد يومًا تلو الآخر.

وطالب وهبة لـ"الخليج 365"، وزارة السياحة والآثار، بإعادة النظر في النسبة التي حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتي بلغت 25% من حجم الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه المنشآت.

وأشار إلى أن "المطاعم والكافتيريات" تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزامات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل في التأمينات الإجتماعية، وفواتير المياه، والغاز، والكهرباء، ورسوم التجديد للترخيص السياحي، أو رسوم المحليات الأخرى، في ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات إلى أكتوبر 2020.

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وأوضح أنه رغم ذلك فالأجور تسدد في موعدها كل شهر، إلا أنها أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المنشآت السياحية، متابعًا: "تم إلزامهم بالوفاء بالرواتب على أن تيسر الحكومة لهم تأجيل التأمينات وفواتير الكهرباء والمياه والغاز 3 أشهر، وهو لم يحدث على أرض الواقع، ولم ينفذ القرار ومطلوب منهم السداد أو قطع الخدمة".

وأضاف وهبة، أن قرار إعادة التشغيل بنسبة 25% زادت من الخسائر لأن لنسبة لا تغطي المصروفات، كون المنشآت مضطرة للتشغيل بكامل طاقتها ومع تخفيض نسبة الإشغال يزيد الاستهلاك، والتكلفة تكبدها خسائر كبيرة.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الماضي، بنسبة تشغيل 25% من الطاقة الاستيعابية واستقبال 25% مع التشديد على حظر تقديم الشيشة لمنع تفشي الأمراض، بجانب إغلاقها الساعة 10 مساء، بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا.