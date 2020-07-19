بالصور- مطار الغردقة يستقبل 176 سائحًا صربيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، رحلة شركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من العاصمة الصربية بلجراد، وعلى متنها 176 سائحًا، في ظل قرار وزاره الطيران المدني لاستئناف حركة الطيران الخارجية لدعم تنشيط حركه الطيران وزيادة عدد الرحلات.
واستقبل الطيار جمال السيد نائب مدير مطار الغردقة الدولي وفريق العلاقات العامة بالمطار، الركاب بالورود والهدايا التذكارية، احتفالًا باستئناف حركة الطيران القادمة من صربيا.
وطبقت سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية في السلامة والتطهير ضد فيروس كورونا المستجد، تم قياس درجات حرارة الركاب وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة في أنحاء المطارات المصرية لتوعية الركاب والحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين بالمطارات المصرية.
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