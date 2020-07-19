نشرة الحوادث.. حبس "فطاطري الحمير" وجلسة للأسطورة وجريمة عابرة للحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..
حبس فطاطري شهير بحلوان 3 سنوات
قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بحبس فطاطري 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة استخدام لحم حمير في عمل الحواوشي.
تأجيل محاكمة محسن السكري في قضية غسل الأموال
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال لجلسة 24 أغسطس المقبل، للمرافعة.
تفاصيل مقتل عامل رخام بطعنات جزارين في السيدة عائشة
كشفت تحقيقات نيابة الخليفة تفاصيل جديدة في مقتل عادل حمدي بطعنات جزارين في منطقة الإباجية بالسيدة عائشة.
جريمة عابرة للحدود.. 10 مشاهد في قضية "الأيام السبعة" بالحي الراقي
حادث سرقة معقد دارت أحداثه داخل أحد أرقي أحياء محافظة الجيزة، العقل المدبر خارج البلاد، والمنفذ سبق وحلف اليمين الدستوري، والضحية يحمل جنسية دولة عربية.
16 سبتمبر.. استئناف محمد رمضان على حبسه سنة في قضية سب "الطيار أبواليسر"
حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 16 سبتمبر، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقي.
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