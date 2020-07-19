4 ضحايا في 10 أيام.. الموت في أعماق "نيل الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

10 أيام تحول معها مجرى النيل بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة إلى مقبرة قاصديه، وسجلت غرفة عمليات النجدة 4 حالات وفاة ما بين جثة أربعيني وشاب وطفل وثلاثيني.

مأساة على "طراد النيل"

الخميس الماضي، اصطحب تارج ثلاثيني طفله للتنزه، جلس الأب وصغيره على ضفاف نهر النيل بمراكز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، للاستمتاع بالمنظر الخلاب ونسمات الهواء الجميل حتى وقع ما لم يكن في الحسبان.

انزلقت قدما الطفل فكاد يسقط في مجر النيل، فأسرع الأب لإنقاذه بجذبه لأعلى. نجحت محاولة الأب في إنقاذ فلذة كبده لكنها كانت نظرة الوداع، اختل توازنه وسقط غريقا بفعل التيار أمام أنظار نجله وجرى انتشاله بمنطقة المنيب.

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"رايح عند جدي"

جثة لطفل يدعى "أحمد محمد" يبلغ من العمر 12 سنة، فارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق أثناء السباحة بنهر النيل، وكشفت تحريات الرائد أكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية عن أنه أخبر والدته "رايح عندي جدي" إلا أنه انضم لزملائه للهو بمنطقة المعدية، ولقي مصرعه غرقا في النيل.

جثة في الترعة

انتشلت قوات الأمن جثة شخص يبلغ من العمر ٤٥ سنة، ولا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة إصابته بإسفكسيا الغرق بعد بلاغ تلقاه العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الجيزاوية.

الاستحمام الأخير

انتشلت قوات الإنقاذ النهري منتصف الأسبوع الجاري جثة شاب يدعى "أ. س." لقي مصرعه غرقا بنهر النيل، وتبين أنه رافق عدد من أصدقائه للاستحمام في النيل هربا من حرارة الجو، لكن جرفه التيار.