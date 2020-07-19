انتخابات مجلس الشيوخ.. الهيئة الوطنية تقبل 762 مرشحا وتستبعد 150 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية 762 مرشحا، بينما تم استبعاد 150 مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضح لاشين إبراهيم في بيان له اليوم، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح في أسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار "رئيس الوطنية للانتخابات" إلى أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التي تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمده ثلاث أيام فضلا عن نشر الأسماء في جريدتي الأخبار والجمهورية في عدد غدا الإثنين.

واختتم "لاشين إبراهيم" أن الهيئة الوطنية تقف عل مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل أتمام العملية الانتخابية.