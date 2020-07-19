تأجيل دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك لجلسة 20 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي: قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة، من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها وزارة الشباب والرياضة، بإصدار قرار ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، لجلسة 20 سبتمبر المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم (3192 لسنة 74ق)، وزير الشباب والرياضة وآخرين. وأجريت الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك سبتمبر الماضي.

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