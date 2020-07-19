حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار في الحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما يالاتجار في الحشيش.

كان العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تمكن من ضبط عاطليّن مقيمان بمحافظة الإسماعيلية لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، ملك والده بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام، فرد محلى الصنع، طلقتين لذات العيار، سلاح أبيض مطواة، مبالغ مالية قدرها 1500 دولار، 18 ألف جنيه، 5 هواتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.