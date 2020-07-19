مصر | النيل مقبرة قاصديه في الحوامدية.. غرق أربعة أشخاص خلال الـ10 أيام الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النيل مقبرة قاصديه في الحوامدية.. غرق أربعة أشخاص خلال الـ10 أيام الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار الـ10 أيام الماضية تحول نهر النيل من مَقصد للتنزه والجلوس على ضفافه، إلى مقبرة لسكان مدينة الحوامدية بجنوب محافظة الجيزة، لتسجل دفاتر الشرطة غرق 4 حالات غرق بمياه النيل وواحدة بالترعة خلال 10 أيام فقط، ما بين طفل وشاب ورجلين إحداهما ثلاثيني الآخر أربعيني العمر.

فسحة انتهت بوفاة على ضفاف النيل

على ضفاف نهر النيل بمدينة الحوامدية، جلس تاجر ثلاثيني العمر رفقة نجله، مساء الخميس، بعد رحلة تنزه للأب وإبنه، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل إنزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ما دفع الأب إلى الإسراع للإمساك بيد نجله لإنقاذه، نجح الأب في إنقاذ طفله من الغرق، وأثناء توقفه على ضفاف نهر النيل إختلت توازنه ليسقط الأب بمياه نهر النيل.

رايح عند جدي

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"أنا رايح عند جدي أقعد معاه شويه".. هذا ما قاله الطفل صاحب الـ12 عاما، لوالدته بعد رفضها ذهابه مع أصحابه خوفا عليه من التجمعات وإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ولدي موافقة والدته بالذهاب إلى منزل جده، توجه الطفل رفقة أصحابه إلى ضفاف نهر النيل ليهرب من إرتفاع درجة حرارة الجو، بالإستحمام في مياه النيل، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، ليشاء القدر أن يغرق الطفل بمياه النيل لعدم إجادته السباحة.

هرب من حرارة الجو لـ"الموت"

مطلع الأسبوع الماضي هرب شاب من إرتفاع درجة حرارة الجو، ليستحم بمياه نهر النيل رفقة عدد من أصدقائه، ليلقى الشاب مصرعه، لعدم إجادته السباحة، لتنجح قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، بعدما جرفه التيار.

جثة في ترعة الجيزاوية

منتصف الأسبوع الماضي انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة طافية لرجل أربعيني العمر من ترعة الجيزاوية، بمدينة الحوامدية، وكشف تقرير مفتش الصحة إلى أن الوفاة إثر إسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.