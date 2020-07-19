شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة رجاء الجداوي: كل الشكر لوزيرتي الصحة والثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن شكرها وتقديرها لجهود وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وجميع الأطباء والعاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل، والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية. كما اختصت الأسرة بالشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، وذلك من خلال حساب الراحلة الرسمي على «إنستجرام». وتوفيت رجاء الجداوي قبل أسبوع عن عمر يناهز 82 عامًا بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد وتواجدها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية مدة 43 يومًا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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