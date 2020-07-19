شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسيقيين»: ندعم الدولة في موقفها ضد من يعبث بأمنها القومي في ليبيا وإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نقابة المهن الموسيقية دعمها وتأييدها للدولة المصرية فيما تواجهه من مواقف تاريخية حاسمة ترسم وتؤسس لمستقبل وطن يملك حرية قراره، وأن مصر دولة قوية لا يستطيع أحد ما أن يعبث بأمنها أو استقرارها، خاصة في ظل تلاحم شعبي حقيقي ورائع خلف القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلفه خير جند الأرض جيش مصر العظيم، وهو الجيش الرشيد أقوى جيوش المنطقة وإفريقيا.

وأضافت النقابة في بيان، الأحد، أن مصر فيما تتعرض له من محاولات للعبث بأمنها على كافة الحدود والمحاور شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، خاصةً فيما يتعلق بالأمن المائي والمراوغات التي تشهدها مفاوضات سد النهضة للتأثير على حصة مصر في شريان الحياة، وأيضا فيما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من غزو للمرتزقة والتدخل الخارجي الغاصب ودعم المليشيات المسلحة هناك للنيل من وحدة الشعب الليبي والعبث بالأمن القومي العربي والمصري.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، أنها جيشا على الجبهة الداخلية للذود عن الوطن من المؤمرات التي يتعرض لها لذلك فإن جموع الموسيقيين من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والنقيب الفنان هاني شاكر يدعمون ويفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية فيما تتخذه برشد وحكمة معهودة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المصري وأمنه وحقه في العيش الكريم.