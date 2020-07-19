شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: آن الآوان لوجود جيش عربي موحد للحفاظ على الأراضي العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب سيعقد جلسة غدًا الأحد، بشأن الأزمة الليبية.
وتابع وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القوانين الدولية تجيز لمصر الحفاظ على أمنها القومي»، مؤكدًا أن مصر وليبيا تجمعهما علاقات تاريخية.
وأكمل: «لسنا جيشًا معتديًا، بل نحارب من أجل السلام ووحدة ليبيا»، مطالبًا الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية بكل أشكالها لانتهاكها الأرض العربية في سوريا وليبيا معلقا «أردوغان بمثابة شيطان هذا العصر، وبلطجي بدرجة رئيس جمهورية».
وأردف: «آن الآوان لوجود جيش عربي موحد للحفاظ على الأراضي العربية»، مؤكدًا أن الدول العربية تلفظ جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يحدث في تونس والسودان.
وأكد أهمية تصدي العالم لأردوغان باعتباره مجرب حرب يجب خضوعه أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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