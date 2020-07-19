شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية هولندا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالعيد السابع لتأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إيبارشية هولندا، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالعيد السابع لتأسيسها.

وأقيم الاحتفال بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام «مقر المطرانية» وبدأ بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية وشارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية إلى جانب عدد كبير من أبناء الإيبارشية من مختلف الكنائس بهولندا.

كانت الحكومة الهولندية قد سمحت بممارسة الصلوات بالكنائس وإقامة الاحتفالات دون التقيد بعدد محدد بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي والسلامة الصحية المشاركين في الصلوات.

وفي السياق ذاته، منح نيافة الأنبا أرساني، ثلاثة من الآباء كهنة الإيبارشية رتبة القمصية، وذلك ضمن صلوات القداس، وهم:القمص باڤلوس سعيد كاهن كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، والقمص استفانوس لطف الله كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة آسن، والقمص موسى سرور كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الإنجيلي بأنتويربن ببلچيكا.

وعقب انتهاء القداس الإلهي ألقيت عدة كلمات للتهنئة، كما تم عرض فيلم تسجلي حمل عنوان «إيبارشية هولندا القبطية سبع سنوات من الإنجازات والنمو الروحي والمعماري».

ثم ألقى نيافة الأنبا أرساني كلمة ختامية قدم خلالها الشكر لله ولقداسة البابا تواضروس الثاني، حيث إن الإيبارشية تعد باكورة ثمار خدمة قداسته.

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وتمت سيامة نيافة الأنبا أرساني أسقفًا على كرسي إيبارشية هولندا يوم ٩ مارس ٢٠١٣ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، ولفيف من أعضاء المجمع المقدس، بعد أن ظل يخدم بها راهبًا لما يقارب ٢٨ سنة.