شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حجزنا 30 مليون جرعة من «لقاح كورونا» (تعرف على موعد الوصول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع مسؤولى شركة فاكسيرا المصرية للقاحات، اليوم، استعدادات خطوط الإنتاج تمهيدا لإنتاج لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة، وأشارت إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح والمتوقع إنتاجه فعليا خلال شهر سبتمبر المقبل، من إجمالى 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.

وقالت زايد، إن صناعة اللقاحات متوطنة في مصر منذ الثلاثينيات من القرن الماضى وبالتالى مصر من الدول الرائدة في القارة والمنطقة كلها في مجال إنتاج اللقاحات، موضحة أن شركة فاكسيرا تقدمت بالأوراق الخاصة بإنتاج اللقاح مع السماح بمشاركة براءة اختراعه مع الشركة المنتجة، واشارت الوزيرة إلى أن هناك 3 لقاحات على الأقل في العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية حتى الآن.

وأكدت زايد، أن فيروس كورونا فقد الكثير من شراسته خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة الحالات الحرجة التي تحتاج أجهزة التنفس الصناعى في المستشفيات تراجعت بشدة من 95% منذ عدة أسابيع إلى 20% فقط الآن، فيما انحصرت معظم الإصابات الجديدة بين الحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه غير مؤكد حتى الآن وجود موجة ثانية من الفيروس.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن تجهيز 370 مستشفى حكوميا للتعامل مع حالات كورونا ساهم في استيعاب زيادة حالات الإصابات خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى إجراءات العزل المنزلى، مؤكدة على أن الوزارة وفرت 2 مليون جرعة من البرتوكول العلاجى لفيروس كورونا لحالات العلاج المنزلى، و8 ملايين جرعة للمخالطين لهم، منذ تطبيقه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

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وفى البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة، شفاء 123 متعافيا من الفيروس، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم.

وفى قنا نجح طاقم طبى بقسم النساء والتوليد، بمستشفى قنا العام في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة ثلاثينية العمر مريضة بكورونا، أنجبت طفلة بعد دخولها المستشفى بساعات قليلة حيث كان وضع الجنين غير مستقر.