شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ينعى المحامي الحقوقي أمير سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى المحامي الحقوقي أمير سالم، الذي وافته المنية أمس.

وقال فائق، في تصريحات صحفية، إن الراحل كان له دور متميز في حركة حقوق الإنسان المصرية في بداياتها.

وأضاف: «قام الراحل بدور هام في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في عام 1995 وملاحقة قتلة أسرى الحرب المصريين عام 1956 و1976، وعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان».

وتقدم فائق، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولكافة أعضاء حركة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.