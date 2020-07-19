شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى على الإطلاق، قائلاً: «الفتوى لها طريق معروف من خلال دار الإفتاء».

وأضاف عبدالعال، أن ما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتاوى ولا تُلزم إلا صاحبها، مطالباً النواب بعدم الربط بين الفتوى وما يثار في وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، رداً على النائب ممدوح مقلد، الذي قال إن القانون من شأنه ضبط الفتوي لاسيما وما يظهر على شاشات التلفزيون، فيأتي شخص ليقول يمين وأخر يقول يسار، ونحن المسلمون نحتار في النصف، محذرا من أن هناك من يحاول أن ينال من العقيدة.