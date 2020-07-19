شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى على الإطلاق، قائلاً: «الفتوى لها طريق معروف من خلال دار الإفتاء».
وأضاف عبدالعال، أن ما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتاوى ولا تُلزم إلا صاحبها، مطالباً النواب بعدم الربط بين الفتوى وما يثار في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، رداً على النائب ممدوح مقلد، الذي قال إن القانون من شأنه ضبط الفتوي لاسيما وما يظهر على شاشات التلفزيون، فيأتي شخص ليقول يمين وأخر يقول يسار، ونحن المسلمون نحتار في النصف، محذرا من أن هناك من يحاول أن ينال من العقيدة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
87,172
-
تعافي
27,868
-
وفيات
4,251
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال»: ما يظهر على وسائل الإعلام لا علاقة له بالفتوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.