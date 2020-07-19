شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبد الملك: «مصر حاضرة دائمًا في وجدان كل يمني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال معين عبد الملك سعيد، رئيس الوزراء اليمني، إن مصر واليمن لديهم رؤية موحدة، وترابط بين الأمن القومي المصري واليمني، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، على استقباله في هذه الزيارة.

وأضاف في مؤتمر مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تحدث مع الأخير في جميع الملفات، على رأسها ترابط الأمن القومي المصري واليمني، بشأن المخاطر التي تواجههما، والملفات التي يمر بها اليمن بشكل عام، موضحًا أن إنجاز الدولة اليمنية الحديثة إنجازًا مصريًا وليس يمنيا فقط، معبرًا عن آماله بالاستفادة من الخبرات المصرية في جميع المجالات.

واختتم حديثه أنه تناقش مع مدبولي، في المجالات الاقتصادية والكهرباء، وأوضاع اليمنيين المقيمين في مصر، والتسهيلات التي تقدم لهم، معبرًا عن امتنانه بحسن الضيافة، قائلًا: «مصر حاضرة في كل وقت وفي وجدان كل يمني».