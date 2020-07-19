شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد علي الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس«.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول «مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية»، حيث أكد السيد الرئيس على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.

وقد اتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.