شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزلى لمدة 10 أيام لرئيس امتحانات الأزهر بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر للعزل المنزلى لمدة 10 أيام، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرى عدد من التحاليل والإشاعات، وقرر الأطباء خضوعه للعزل المنزلى، والبدء فى تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الادارة المركزية لامتحانات الازهر الشريف، فى تصريحات لليوم السابع، أنه بصحة جيدة وأموره مستقرة، وأنه بدأ فى تطبيق بروتوكول وزارة الصحة، ويتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى تسير بانتظام دون مشاكل حتى الآن، معربا عن سعادته بنجاح الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تنظيم وإقامة امتحانات الثانوية للعام الجارى.

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ويذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.