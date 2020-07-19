شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: طريقة كلامك عن كورونا ممكن تزود الخوف وتحسس المريض بالتنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة أن يكون الحديث عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، دقيق ويستند إلى أدلة ومعلومات صحيحة من مصادر موثوقة.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "طريقة كلامك عن فيروس كورونا ممكن تزود الخوف وتحسس المريض أنك بتتنمر عليه أو بتوصمه ... اختار كلامك عن فيروس كورونا بدقة واستند على أدلة ومعلومات صحيحة من مصادر موثوقة وابعد عن أي كلام بيولد الخوف والرعب".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع اجمالى المتعافيين من فيروس كورونا إلى 27868 حالة حتى اليوم بعد خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و 4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.