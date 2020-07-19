شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان سير الامتحانات بكلية العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، كلا من الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، امتحانات المستوى الرابع بكلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم بالفترة المسائية، وذلك لتفقد أعمال سير امتحانات المستوى الرابع بالكلية وفق اشتراطات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر المناوى فى بيان صادر عن كلية العلوم، أن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على إتمام مدة الامتحانات بالشكل الذى يليق باسم الكلية والجامعة، كما أشار المناوى إلى إشادة نواب رئيس الجامعة بكافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكلية لوقاية أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع منسوبيها المشاركين فى الأعمال الامتحانية.

وأشار المناوى أنه تم وضع دليل إرشادى خاص للكلية يحتوى على كافة الخطوط التى يلزم اتباعها قبل وبعد انعقاد الامتحانات والمنبثق من الدليل الاسترشادى الذى وضعته جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

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وأكد المناوى، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تستقبل الكلية نحو ١١٠٠ طالبة وطالبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة من خلال عملية التعقيم الكامل للكلية وتركيب بوابات التعقيم والكشف الطبى للطلاب قبل دخولهم للامتحان.

وذكر المناوى أن العملية الامتحانية لم تشهد أى معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وكذلك لم يحدث أى شكاوى نهائيا من الطلاب، بالإضافة إلى أنه لم يتم تسجيل أى حالات غش فى اللجان الامتحانية حتى الآن، وأضاف المناوى أنه الكلية تسعى لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية تصحيح الامتحانات وإعلان نتائج طلاب المستوى الرابع قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامى للكلية، أشارت إلى أن الكلية حريصة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها خلال فترة الامتحانات، كما تعمل الكلية على تذليل كافة التحديات التى يواجها الطلاب أثناء تلك الفترة بما لا يؤثر على جودة العملية الامتحانية وبما يتفق مع تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا المستجد أبرزها مراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات.