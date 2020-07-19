شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يوثق صفحته على فيس بوك لمنع تداول المعلومات غير السليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه نجح فى أن يوثق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى لمنع تداول المعلومات غير السليمة، وذلك للحصول على العلامة الزرقاء لنشر كافة المعلومات والبيانات التى تخص الجهاز وتلقى استفسارات المواطنين، ولضمان عدم استغلال اسم الجهاز فى أى معلومات أو بيانات غير سليمة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هذا التوثيق يأتى من منطلق حرص الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة فى تعظيم الاستفادة من التواصل المستمر مع المواطنين عبر القنوات الرسمية واتاحة كافة البيانات والمعلومات من خلال الحسابات الرسمية للقضاء على تبادل اى معلومات وبيانات غير صحيحة.

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ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154). وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 ملايين 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.