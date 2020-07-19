شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حاسمة من «مجلس الدفاع الوطنى» غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: رسائل حاسمة من «مجلس الدفاع الوطنى».

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

اجتمع برئاسة السيسى لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية.. رسائل حاسمة من «مجلس الدفاع الوطنى»:

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