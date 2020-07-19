شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: تسريب امتحانات الثانوية والبابا يرفض مواجهة إثيوبيا عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأحد 19 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أنه تم تداول صور لامتحانات الثانوية العامة انتشرت صباح اليوم على السوشيال ميديا، قبل بدء اللجان، قال متداولوها إنها لامتحانات الجيولوجيا والتفاضل والفلسفة، لكن وزارة التربية والتعليم، كذبت الشائعة وأكدت أن الأسئلة المسربة هى من امتحانات فى أعوام سابقة، كما أنه من المستحيل خروج أى أجزاء من الامتحانات قبل بدء لجنة الاختبارات فى العاشرة صباحاً.

وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة مما تروج له صفحات الغش الإلكترونى، مضيفة أنه تم رصد عدة صفحات منذ الأمس تروج للغش، وتم اتخاذ الإجراءات ضدها من قبل الجهات المختصة.

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، انتشار بوستات على صفحات التواصل الاجتماعى بأن هيئة السكك الحديدية تتجه لرفع سعر تذاكر القطارات خلال عيد الأضحى المبارك.

لكنه بالبحث عن حقيقة الأخبار المتداولة لم نجد أى تصريحات رسمية صادرة عن السكة الحديد تقول إنه سيتم تحريك أو رفع أسعار تذاكر القطارات، كما أن مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، نفى إقرار أية زيادة في أسعار تذاكر القطارات بمختلف درجاتها المكيفة والمميزة حتى الآن.

وقال المصدر إن ما ينشر على صفحات السوشيال ميديا بتحريك الأسعار أمر عار تمامًا عن الصحة، موضحًا أن وزير النقل كامل الوزير، أكد خلال وجوده بمحطة قطارات مصر برمسيس، أمس السبت، أن ما تقدمه الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية هو تطوير يليق بالمصريين للحصول على خدمة مميزة تضمن كافة سبل الراحة والأمان.

وتضمن تقرير "فالصو"، رصد إحدى شائعات الفتنة الطائفية، بتداول منشور مصحوب بصورة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية، يحمل تصريحا مفبركا جاء فيه "لا أفضل المواجهة العسكرية مع أثيوبيا لإنها دولة مسيحية وجنود مصر المسيحيين سيكونون فى موقف صعب لا يحسدون عليه".

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بالبحث تبين أن تلك التصريحات مزيفة وغير حقيقية ومنسوبة للبابا تواضروس دون أن تصدر عنه، وبالبحث فى أى من المواقع الإخبارية الكبرى لم نجد أى من هذه التصريحات، وبمزيد من البحث تبين أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قال في تصريحات تلفزيونية سابقة إن معالجة القيادة السياسية لأزمة سد النهضة الأثيوبى معالجة هادئة وعاقلة.

وتضمن تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الأحد أيضًا، تكذيب مصلحة الضرائب ما تردد حول فرض ضريبة تمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006.

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أشار في بيان صحفي للمصلحة، الأحد، إلى زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020، حيث تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم اقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيه سنوياً بدلاً من 6 جنيه، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

وشدد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح رئيس المصلحة أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وفى تقرير موقع فالصو، كذب العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ، شائعات تواصله مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

أحد متابعى العامرى فاروق علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال له:" سيادة الوزير نحن نقدرك ونحترمك ونراك قيادة وسندا لنا كأهلوية، لذلك ننزعج من مثل ما قاله مرتضي من اتصال حضرتك به، لذا وجب عليكم إصدار بيان رسمي وإيضاح الأمر حتى لا يحدث تشتيت لنا كأهلاوية والله الموفق"، فرد نائب رئيس النادى:"أنا لا بتصل بحد ولا أتواصل مع حد".