شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد اسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية 750 مرشحا، بينما تم استبعاد 150 مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

أوضح المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له اليوم، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح فى اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار"رئيس الوطنية للانتخابات"، إلى أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التى تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمدة 3 أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، فضلا عن نشر الأسماء فى جريدتي الأخبار والجمهورية فى عدد غدا الإثنين.

وذكر أن أنه يحق لكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشوف الطعن على قرار لجنة المتابعة المختصة أمام محكمة القضاء الإدارى فى المحافظة المنتمى لها المرشح، وكذلك يحق الطعن على قبول اسم مرشح.

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واختتم "المستشار لاشين إبراهيم" أن الهيئة الوطنية تقف عل مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل أتمام العملية الانتخابية.