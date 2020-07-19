أخبار مصر

الهيئة الوطنية تعلن استبعاد بعض مرشحى مجلس الشيوخ لعدم استيفاء الشروط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن استبعاد بعض مرشحى مجلس الشيوخ لعدم استيفاء الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاحد القائمة المبدئية لمرشحين انتخابات مجلس الشيوخ، وقررت لجنة فحص طلبات المرشحين والبت فى صفات المرشحين استبعاد بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشح أو المستندات المطلوبة من واقع قانون مجلس الشيوخ.

وبدأت محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات، اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم،  فى تلقى الطعون الانتخابية من المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس الشيوخ وعلى اسماء المقبولين، وذلك ضمن المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية وفقا لجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون التى ستتلقها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، تمهيدا لقيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية تعلن استبعاد بعض مرشحى مجلس الشيوخ لعدم استيفاء الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا