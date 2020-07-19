شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن استبعاد بعض مرشحى مجلس الشيوخ لعدم استيفاء الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاحد القائمة المبدئية لمرشحين انتخابات مجلس الشيوخ، وقررت لجنة فحص طلبات المرشحين والبت فى صفات المرشحين استبعاد بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشح أو المستندات المطلوبة من واقع قانون مجلس الشيوخ.

وبدأت محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات، اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم، فى تلقى الطعون الانتخابية من المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس الشيوخ وعلى اسماء المقبولين، وذلك ضمن المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية وفقا لجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون التى ستتلقها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، تمهيدا لقيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

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