شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 5 قوانين في مجموع موادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة علي 5 مشروعات قوانين في مجموع موادهم، مع الدعوة لانعقاد جلسة أخري غداً الأثنين.

ومن ضمن التشريعات التي وافق عليها البرلمان في مجموع موادهم، مشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

وفي ختام الجلسة، جدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غداً الأثنين، وذلك للتصويت النهائي علي عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.

كما شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، علي التعديل الوزاري فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله للتعيين بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

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ويأتي التعديل الوزراي في ضوء المادة 147 من الدستور، والتى تسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

وتقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس لنواب، بالتهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد أحمد مرسي، بعد موافقة البرلمان علي تعيينه في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه.

ونعى رئيس مجلس النواب، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى وافته المنية منذ أيام، قائلا: "ننعى قائدا عسكريا وسياسيا بارزا من أبناء مصر الأبرار، وهو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتج الحربى، الذى وافته المنية وهو يؤدى دوره الوطنى الذى لم يتخلى عنه فى يوم من الأيام".