شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يجدد تأكيده على انعقاد جلسة هامة غدا ويدعو النواب للحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غداً الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، " ربما نعقد غدأً جلسة أو أثنين، بالتالي علي جميع النواب الحضور، وليبلغ أى زميل غير موجود اليوم، وأتمنى أن يكون التواجد كما يجب أن يكون".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، شهد الموافقة التعديل الوزاري فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح اللواء محمد أحمد مرسى خلف الله للتعيين بمنصب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

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ويأتى التعديل الوزراى في ضوء المادة 147 من الدستور، والتى تسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس لنواب، بالتهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد أحمد مرسي، بعد موافقة البرلمان علي تعيينه في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه.