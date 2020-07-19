شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: آسرة الرعاية الطبية فى تناقص بسبب تراجع أعداد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا في مصر تراجعت ولها فترة مستمرة في التراجع، وهو تفاؤل بأننا تخطينا مرحلة الذروة، موضحة أن هناك دول قررت الإغلاق مرة أخرى بسبب حدوث موجة ثانية.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن الجميع ليس لديه قراءة كاملة لسلوك الفيروس، ولكن النتائج في مصر جيدة، قائلة:"يجب الاستمرار فى الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية".

Advertisements

وأكملت العسال، كما يجب عدم التراخي فى اتخاذ التدابير الوقائية ضد الفيروس، لا يوجد كلام يكفي لشرح المجهود الذي بذلته الأطقم الطبية في المنظومة الصحية داخل مصر، مؤكدة أن هناك مستشفيات أغلقت كمستشفى عزل وعادت لعملها الطبيعي لعلاج المصابين من الأمراض الأخري.

وتابعت العسال، أن آسرة الرعاية في تناقص مستمر بسبب تراجع الأعداد، موضحة أن البروتوكول المصري قوي للغاية، كما أنه صمد في وجه الفيروس وأثبت كفاءته، مشيرة إلى أن معدلات الوفيات مقبولة عالمياً وبدأت في التناقص.