شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب: دراجات "دراجتك صحتك" صناعة مصرية 100 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا وزارة الشباب والرياضة موجودة بين المواطنين لتنفيذ المبادرات وتعليمات الرئيس وهناك تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسات الحكومية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: كان هناك لقاء لتوسيع مبادرة دراجتك صحتك والتي شهدت توزيع أكثر من 1000 دراجة وهى صناعة مصرية خالصة 100% والهيئة العربية للتصنيع هي التي تصنعها وتم طرح المرحلة الأولى والتي شملت 1000 دراجة والهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها لنجاح المبادرة.

وأكد أن الدراجة الجبلى ثمنها 1930 جنيها، أما دراجات السباقات ثمنها 2300 جنيها ومن يريد الدراجة أن يدخل على بوابة مصر للشباب والرياضة وحجز الدراجة.