شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر يبشر المصريين بوداع كورونا مع نهاية فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق إنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض الحالى التدريجى فى أعداد الإصابات الجديدة بكورونا مع دخول أيام الصيف الحارة أكثر وأكثر نتيجة ضعف الفيروس وقلة نشاطه بسبب حرارة الجو وتأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية.
وقال هانى الناظر فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "هناك احتمال أن يعاود النشاط فى فصل الشتاء كفيروس موسمى مثله مثل كل فيروسات الأنفلونزا الموسمية المعتادة، كما قلت ذلك من قبل عند بداية ظهوره الشتاء الماضى ولكنى أتوقع أن لا يكون هناك بمشيئة الله موجة قوية وشرسة العام القادم، كما يردد البعض وخاصة مع نزول أكثر من لقاح على مستوى بلاد العالم بما فيهم مصر نهاية هذا الصيف ".
وتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا: "تفاءلوا فنحن نستعد بإذن الله لوداع ضيف ثقيل سوف يصبح الحديث عنه ذكرى من ذكريات الماضي".
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