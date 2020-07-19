شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لوزير الإنتاج الحربى بعد وصوله الوزارة: السيسى وجه بتعميق التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، فور وصوله مقر الوزارة، بأنه تم تكليفه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد حلفه اليمين الدستورى بعدد من التوجيهات لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربى، والتى تتمثل مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد "مرسي"، بالدور العظيم الذى قام به الفريق فخرى محمد سعيد العصار أثناء فتره توليه الوزارة فى دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة .

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وأكد "مرسي" على استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكة من شركات واتحاد الصناعات، بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية والعسكرية .

وقال الوزير، إن الرئيس السيسي قد شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي، وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكرى المصرى باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي .