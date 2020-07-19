شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. التموين: بدء الأوكازيون الصيفى يوم 23 يوليو ويستمر لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها: وزير التموين يعلن بدء الأوكازيون الصيفى يوم 23 يوليو ويستمر لمدة شهر

وزير التموين يعلن بدء الأوكازيون الصيفى يوم 23 يوليو ويستمر لمدة شهر

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.

وزير الخارجية: نشهد محاولات من خارج الإقليم للتوسع فى المنطقة العربية

قال سامح شكرى وزير الخارجية: "نشهد محاولات من خارج الإقليم للتوسع فى المنطقة العربية".

التنمية المحلية: تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات فى الشوارع، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للأشخاص أو الشركات والمؤسسات بالتقدم للموافقة على الحصول على مساحة، ويتم تحديد التسعيرة بحسب المكان.

رئيس الوزراء: مصر ترفض أى تدخلات إقليمية للدول غير العربية فى اليمن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تقدم كل الدعم والمساندة من مصر لأشقائها فى اليمن، مؤكدا أن مصر ترفض أي نوع من التدخلات الإقليمية للدول غير العربية في اليمن، لأن ذلك يزعزع استقرار اليمن، مؤكدا أن مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن ستعقد قريبا.

رئيس وزراء اليمن: تطرقنا لملف السلام واتفاق الرياض ومصر حاضرة بقوة فى اليمن

قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، إن جلسة المباحثات الثنائية مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فرصة هامة لأن مصر دائما حاضرة فى وجدان كل يمنى، موضحا أن جلسة المباحثات الثنائية تطرقت لملف السلام واتفاق الرياض، موضحا أنه كان من المهم الاطلاع على التجربة المصرية، مؤكدا أن مصر حاضرة بقوة فى اليمن .

رئيس الوزراء: مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن ستعقد قريبا.

انفوجراف.. أبرز رسائل اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس السيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوى، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

رئيس الوزراء: وحدة وسلامة اليمن الشقيق ضمان لاستقرار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، دعم مصر للحكومة اليمنية ودعم استقرار ووحدة وسلامة اليمن الشقيق، مؤكدًا رفض مصر أى تدخلات إقليمية فى اليمن مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية.

امتحان التفاضل 2020.. التعليم: ننتظر عينة التصحيح ولن نتردد فى اتخاذ قرار لصالح الطلاب

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2020 لا يوجد فيه أى أخطاء سواء النسخة العربية أو الإنجليزية "التراجم"، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان، لبحث تفاصيل الامتحان جزئية جزئية، قائلا: "اللجنة الفنية أعدت تقريرا مفصلا اليوم بعدم وجود أى شكاوى أو أخطاء".

وزير الخارجية: نسعى لتكثيف المشاورات والعلاقات المصرية الأردنية العراقية

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على قوة العلاقات المصرية الأردنية، قائلًا: "نثمن ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، ولدينا الطموح لتفعيل الآليات واستكشاف المزيد من مجالات التعاون التى تساهم فى تحقيق طموحات الشعبين".

وزير الخارجية: مصر تراقب الأوضاع فى ليبيا وهناك أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن ما يجرى فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومى العربى والمصرى، مؤكدا أن مصر تراقب الأوضاع فى ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومى العربي.

وزير الخارجية الأردنى بمؤتمر مع سامح شكرى: أمن مصر المائى من أمن الأردن

ثمن أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى الموقف العقلانى لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.

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الرئيس السيسى يطمئن على صحة أمير الكويت بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة

اطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجراءه لعملية جراحية ناجحة، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

حسابات فلكية سعودية: الخميس يوم عرفة والجمعة أول أيام العيد

توقع الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون يوم عرفة هو الخميس 9 من شهر ذي الحجة الموافق 30 يوليو، وأن يكون أول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 31 يوليو.وفق العربية.

مجلس الدفاع الوطنى: الأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

ناقش مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

مجلس الدفاع الوطني: استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد النهضة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور السيد أمين عام المجلس.

العاهل الأردنى يستقبل سامح شكرى فى مستهل زيارته للعاصمة الأردنية عمان

استقبل العاهل الأردنى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ⁧بعد ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكرى في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية عَمّان، أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على "تويتر".

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيرا للإنتاج الحربي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين اللواء محمد مرسي، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

قصة تجريد كاهن المنيا من رتبته الكهنوتية لتحرشه بطفلة

وسط موجة me too المصرية، وكشف الفتيات عن انتهاكات وتعرضهن لتحرش جنسي بعد القبض على أحمد بسام زكي، ظهرت شهادة أخرى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لفتاة من أقباط المهجر تروى تفاصيل تحرش كاهن بها في منزل أسرتها حين كان عمرها ثماني سنوات.

وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة الكيمياء بنسبة نجاح 86.3%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019_2020 (الدور الأول).

وزير الإنتاج الحربى الجديد: توجيه كامل من القيادة السياسية للاهتمام بالتصنيع العسكرى

صرح المهندس محمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى الجديد، فى أول تصريحات صحفية له عقب حلفه اليمين، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر، وذلك حتى تستمر الوزارة فى أداء عملها عسكريا ومدنيا، وتساهم فى قطاعي الصناعة الحربية والمدنية، وهى المهمة التى نجح فيها الفريق الراحل محمد سعيد العصار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية مصرة على امتلاك ناصية التصنيع العسكرى، باعتبارها الركيزة الأولى للوزارة.

تأجيل محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال" لـ 24 أغسطس

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، ثانى جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 24 أغسطس للمرافعة ، مع استمرار حبس المتهم، وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.

التعليم: ضبط 5 حالات غش بـ" المحمول وسماعة أذن " فى امتحانات الثانوية

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، اليوم الأحد ، امتحان الدور الأول فى مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و "التفاضل والتكامل" و "علم النفس والاجتماع" ، بإجمالي 630 ألف و713 طالب/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

تطوير العشوائيات: طورنا 357 منطقة غير آمنة وخريطة للتعامل مع جميع العشوائيات

أكد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق نجح في التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بتنفيذ 240 ألف وحدة سكنية، مضيفًا: "لدينا خريطة قومية للتعامل مع العشوائيات بجميع أشكالها".