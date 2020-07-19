انتشال جثة طفل غرق في ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الأحد، جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة المريوطية. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط طفل في ترعة المريوطية بنطاق دائرة القسم. التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن الطفل اختل توازنه وسقط في الترعة ليفارق الحياة غرقا. وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري بالجيزة وتم انتشال الجثمان تمهيدا لتسليمه إلى ذويه. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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