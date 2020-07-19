16 سبتمبر.. استئناف محمد رمضان على حبسه سنة في قضية سب "الطيار أبواليسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 16 سبتمبر، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقي.

كان المحامي مجدى حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندي المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه.