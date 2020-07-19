بزيادة سنوية 7%.. ننشر الأقساط الشهرية لشقق "جنة" (الحجز بدأ اليوم)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ اليوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات حجز شقق مشروع جنة، في 4 مدن جديدة هي: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترًا، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، بينما سجل أقل قسط شهري 3665 جنيه، لشقق مدينة دمياط الجديدة، ووصل أعلى قسط شهري 6500 جنيه لشقق الشيخ زايد، حيث تصل مدة السداد 20 سنة بفائدة 7%.

وينشر الخليج 365 تفاصيل سداد الأقساط الشهرية لأقل وأعلى شقة داخل كل مدينة وكذلك الحد الأدنى للدخل الشهري وفقا لكل وحدة، والتي جاءت على النحو التالي:

يتم سداد 20% من ثمن الشقة قبل الاستلام عبارة عن 80 ألف جدية حجز، و10% من ثمن الشقة بعد 3 شهور من التعاقد، و5% من ثمن الشقة عند التعاقد ليكون بذلك سدد المتقدم 20% من ثمن الوحدة ويتبقى 80% يتم سدادها بنظام التمويل العقاري على 20 سنة.

ففي مدينة أكتوبر بلغ أقل وحدة مليون و99 ألف، ووصلت نسبة الـ20% 219 ألف جنيه، فيما وصل الحد الادنى للمرتب 11 ألف جنيه، وبذلك يكون القسط الشهري 4282 جنيه شهريا بزيادة سنوية 7%.

وفي مدينة الشيخ زايد، بلغت أغلى شقة مليون و674 ألف جنيه، فيما وصل الحد الأدنى للدخل الشهري 16 ألف و500 جنيه، والقسط الشهري 5338 جنيه، بزيادة سنوية 7%.

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وفي مدينة العبور بلغت أقل شقة 754 ألف، ومعدل الدخل الشهرى 7500 جنيه، فيما سجل القسط الشهري 2938 جنيه بزيادة سنوية 7%.

أما مدينة دمياط الجديدة، بلغت أقل شقة 926 ألف جنيه، ووصلت قيمة الـ20% 283 ألف، والدخل الشهري 14 ألف جنيه، فيما وصل القسط الشهري 5514 جنيه بزيادة سنوية 7%.



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