"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في "30 يوم تحدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تشارك وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في برنامج "30 يوم تحدي رياضي افتراضي"، الذي أعلنت عن تنظيمه وزارة الشباب والرياضة، بهدف تشجيع أبناء المصريين في الخارج على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، في إطار تعزيز سبل التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

وأوضح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، أن هذا النشاط يأتي في ضوء استمرار آليات التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج، والتي بدأت بتنظيم المؤتمر الأول لهم في يوليو العام الماضي بمشاركة ممثلي 55 كيانًا من 33 دولة حول العالم، بهدف ضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، خاصة عقب تأجيل عقد المؤتمر في الموعد السنوي المقرر له نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد الخاص بالمؤتمر في حينه.

وأشار فهمي إلى أن الوزارة تستهدف من المشاركة في هذا البرنامج تشجيع مشاركة الجاليات المصرية وشبابها، لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية بشكل إلكتروني، تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس.

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من جانبها، أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن المشاركة متاحة عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت أو مكان محدد للمشاركة، حيث سيحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي سيتم إيصالها إليهم في محل إقامتهم، كما سيُخصص للمصريين في الخارج شهادات سترسل لهم عبر الإيميل الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يضم مجموعة من الألعاب الرياضية تشمل المشي، والجري، والكاياك، والدراجات النارية، والدراجات الهوائية، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس، مضيفة أن التسجيل في هذا البرنامج سيتم من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU9P869pthefqDf57EJou98qSVtkaBFEZbkSgZCLrxt3Mb2A/viewform

علاوة على متابعة كل أخبار ومستجدات البرنامج الرياضي "30 يوم تحدي" عبر صفحته الرسمية على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/30-day-challenge-108620757583151/?referrer=whatsapp