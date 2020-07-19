محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.
من ناحيته؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.
واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة المقبلة، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يؤكد الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.