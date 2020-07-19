أخبار مصر | البرلمان يوافق على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء وليس العدل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء وليس العدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، الموافقة على المادة الأولى من قانون تنظيم دار الافتاء التي تنظم تبعية دار الافتاء بعد جدل كبير خلال الجلسة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثل الازهر الشريف.

ونصت المادة كما جاءت من اللجنة الدينية على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل وتعريفها بأنها هيئة دينية وهو ما رفضه الأزهر الشريف حيث اعتبر أن دار الإفتاء وكل المؤسسات الدينية تتبع الأزهر الشريف.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على تعديل المادة الاولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بان تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، وحتى لا يتم الانتقاص من مكانة دار الإفتاء حال تبعيتها لوزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.