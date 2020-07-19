أخبار مصر | بوكية ورد وروب تخرج.. أبرز مشاهد ختام امتحانات الثانوية العامة

شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد الكثير من الأحداث الممزوجة بالفرح والتهاني في ختام أيام، حيث أعرب الطلاب عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز مشاهد الثانوية العامة:

التزام بالإجراءات:

نشرت صفحات الغش علي موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد إجابات امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، عقب بدء اللجان بدقايق.

حقيقة تسريب الامتحان:



كشفت وزارة التربية والتعليم، عن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية من إجابات الامتحانات لا صحة لها بالامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

ضبط المتهمين:



أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد عن ضبط المتهمين بواقعة تسريب الامتحانات، حيث قام الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، والطالب (ش. أ. س) بمحافظة الدقهلية لمحاولتة الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر علي الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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سهولة امتحانى الجيلوجيا وعلم النفس:



أكد الطلاب أن امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أن امتحان علم النفس أيضا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا.



صعوبة امتحان التفاضل والتكامل:



أوضح ضطلاب شعبة علمي رياضة، أن امتحان اليوم كان بتضمن بعد الاسئلة، التي تحتاج الي المزيد من الوقت لكي يتم الإجابة عنها.

بوكية ورد وروب تخرج: