أخبار مصر | بوكية ورد وروب تخرج.. أبرز مشاهد ختام امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بوكية ورد وروب تخرج.. أبرز مشاهد ختام امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز مشاهد الثانوية العامة:
التزام بالإجراءات:
شددت وزارة التربية والتعليم علي تطبيق الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتعقيم الطلاب قبل دخول الي اللجان، واداء الامتحان.
تسريب الامتحان:
نشرت صفحات الغش علي موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد إجابات امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، عقب بدء اللجان بدقايق.
حقيقة تسريب الامتحان:
كشفت وزارة التربية والتعليم، عن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية من إجابات الامتحانات لا صحة لها بالامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.
ضبط المتهمين:
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد عن ضبط المتهمين بواقعة تسريب الامتحانات، حيث قام الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، والطالب (ش. أ. س) بمحافظة الدقهلية لمحاولتة الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر علي الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
سهولة امتحانى الجيلوجيا وعلم النفس:
أكد الطلاب أن امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أن امتحان علم النفس أيضا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا.
صعوبة امتحان التفاضل والتكامل:
أوضح ضطلاب شعبة علمي رياضة، أن امتحان اليوم كان بتضمن بعد الاسئلة، التي تحتاج الي المزيد من الوقت لكي يتم الإجابة عنها.
بوكية ورد وروب تخرج:
شهد اليوم الأخير من امتحانات الثانوية العامة مظاهر الاحتفال بالتهليل والرقص، الزغاريد معبرين عن فرحتهم بانتهاء السهر والتوتر والقلق.
استقبل ولي أمر طالبة ابنته عقب الإنتهاء من تأدية إمتحانات الثانوية العامة بروب للتخرج للتعبير عن فرحته باجتيازها الامتحانات بعد التوتر والقلق التي كانت تعيشه، فيما استقبلت إحدى صديقات طالبة من طلاب الثانوية العامة، اليوم الأخير من امتحاناتها بالورود، والأحضان، أمام لجنة الامتحان عقب خروجها، معبرة لها عن فرحتها بإنجاز هذا الطريق الطويل من السهر والقلق والتوتر.
حالات غش:
رصدت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 5 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.
الحالات الصحية:
أشارت وزارة التربية والتعليم، عن بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 3 من الطلاب بمحافظة أسيوط والقاهرة وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفق لتقرير المسئول الصحي باللجنة.