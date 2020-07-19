أخبار مصر | وزارة الشباب تعلن عن تنظيم مبادرة "رياضتك.. مناعتك"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تعلن عن تنظيم مبادرة "رياضتك.. مناعتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة لعدد من الفعاليات الرياضية تحت شعار "رياضتك... مناعتك" خلال الأيام المقبلة وذلك مع بدء عودة ممارسة الأنشطة الرياضية بعد توقفها بسبب الاجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف مبادرة "رياضتك... مناعتك" رفع مستوى اللياقة البدنية لدي أفراد المجتمع المصري بشكل عام، والتي لها عظيم الأثر فى تحسين مستوى صحة الفرد وتقوية مناعته الصحية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم معالم الدولة الجديدة من بنية تحتية وانشائية موجودة في مختلف المحافظات المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "رياضتك... مناعتك" تأتي ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية، لرفع مستوى اللياقة البدنية لدي المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الإهتمام بصحة المواطن المصري، ودائما ما نشاهد الرئيس خير نموذج بمشاركته في العديد من الماراثونات الرياضية في مختلف المناسبات.

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وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن "رياضتك.. مناعتك" تمكن الشباب وأفراد الأسرة المصرية من التعرف على مجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتي من بينها البنية التحتية وما تتضمنه من طرق وكباري على أعلى مستوى وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة.

وتتضمن مبادرة "رياضتك.. مناعتك" عددا من الأنشطة الرياضية وهي "الجري، المشي، الدراجات الهوائية، وتمارين اللياقة البدنية المختلفة " وبمشاركة أفراد الأسرة المصرية وجميع الفئات العمرية والجنسية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والخاصة " ببناء الإنسان"، والتي تدور محاورها حول الشباب المصري والذي يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة من أجل بناء الانسان من كافة الجوانب البدنية والعقلية والنفسية، من خلال عدد من المبادرات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية للإرتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطن المصري لتكون ممارسته للأنشطة الرياضية "أسلوب حياة".