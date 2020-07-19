أخبار مصر | الأمل المنتظر.. مفاجآت عن لقاح كورونا البريطاني ومصر تحجز 30 مليون جرعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمل المنتظر.. مفاجآت عن لقاح كورونا البريطاني ومصر تحجز 30 مليون جرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أظهرت تجارب المرحلة الثالثة للقاح البريطاني التي جرت على 8 آلاف مريض منهم مرضى من البرازيل وجنوب أفريقيا، نتائج مبشرة، حيث يقدر نصيب مصر من اللقاح المنتظر لعلاج فيروس كورونا 30 مليون عبوة.
وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، أن المرحلة الأولى هي التجارب على الحيوانات، ثم الانتقال لمرحلة التجارب على البشر، وهي تجرى على عدد قليل جدًا من البشر لمرحلة السلامة.
وأضاف أنه بعد إثبات فعالية اللقاح يدخل المرحلة الثالثة والتي تأخذ وقتًا أطول على عينة أكبر من الأشخاص، وبعدها مرحلة الموافقات التي في الأمور العادية.
وحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، فإن مصر تفاوضت مع منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والأمصال، حول ما إذا كان هناك لقاحًا سيخرج للنور في شهر سبتمبر المقبل ليكون متاحًا لدول العالم.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.