أخبار مصر | الأمل المنتظر.. مفاجآت عن لقاح كورونا البريطاني ومصر تحجز 30 مليون جرعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمل المنتظر.. مفاجآت عن لقاح كورونا البريطاني ومصر تحجز 30 مليون جرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت تجارب المرحلة الثالثة للقاح البريطاني التي جرت على 8 آلاف مريض منهم مرضى من البرازيل وجنوب أفريقيا، نتائج مبشرة، حيث يقدر نصيب مصر من اللقاح المنتظر لعلاج فيروس كورونا 30 مليون عبوة.

وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، أن المرحلة الأولى هي التجارب على الحيوانات، ثم الانتقال لمرحلة التجارب على البشر، وهي تجرى على عدد قليل جدًا من البشر لمرحلة السلامة.

وأضاف أنه بعد إثبات فعالية اللقاح يدخل المرحلة الثالثة والتي تأخذ وقتًا أطول على عينة أكبر من الأشخاص، وبعدها مرحلة الموافقات التي في الأمور العادية.

وحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، فإن مصر تفاوضت مع منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والأمصال، حول ما إذا كان هناك لقاحًا سيخرج للنور في شهر سبتمبر المقبل ليكون متاحًا لدول العالم.

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